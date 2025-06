Bellinazzo svela | Bond? Che risparmio Inter sugli interessi! E ora sul calciomercato…

Marco Bellinazzo, esperto di economia sportiva, svela un interessante dettaglio sulla recente operazione dell’Inter: il risparmio sugli interessi grazie al rimborso anticipato del bond da 415 milioni di euro. Un’azione strategica che, oltre a rafforzare le finanze del club, apre nuove prospettive sia sul mercato finanziario sia su quello calcistico. Ma cosa potrebbe significare tutto questo per il futuro dei nerazzurri? Scopriamolo insieme.

Marco Bellinazzo, noto giornalista specializzato in economia applicata allo sport, ha fornito il suo commento ai microfoni di Giornale Radio riguardo l'importante notizia di ieri che vede protagonista l'Inter: il rimborso anticipato del bond da 415 milioni di euro, la cui scadenza era originariamente fissata per febbraio 2027, da parte della nuova proprietà Oaktree. « L'idea, sulla quale Oaktree lavorava da qualche mese, era quella di evitare che questo debito andasse a incidere sull'indice di liquidità, che scatta quando il debito è inferiore ai 12 mesi.

