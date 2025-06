Beko ora guarda al futuro | Passo in avanti decisivo per la tutela dei lavoratori

Beko compie un passo importante verso il futuro, rafforzando la tutela dei lavoratori con misure innovative e decisive. Fratelli d’Italia esulta per questa svolta, mentre la Cgil esprime alcune perplessità sul metodo adottato. Dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri e in attesa di novità sul fronte immobiliare, il dibattito si infiamma: è solo l’inizio di una nuova era per il mondo del lavoro in Italia.

Fratelli d’Italia esulta, la Cgil avanza qualche perplessitĂ sul metodo seguito. All’indomani del via libera da parte del Consiglio dei ministri alla misura che riguarda anche Beko (con cassa integrazione fino al 2027 e incentivi all’esodo), e in attesa di novitĂ sul fronte immobile, proseguono le reazioni. "Il decreto legge rappresenta un passo decisivo nel percorso di tutela dei lavoratori anche toscani – sottolinea il deputato di FdI Francesco Michelotti – e segna un’ulteriore accelerata verso la risoluzione delle crisi aziendali, quale quella della Beko. L’attenzione dell’esecutivo alla Toscana è stata ancora una volta massima e sempre condivisa dal costante e grande impegno del sindaco Nicoletta Fabio". 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Beko ora guarda al futuro: "Passo in avanti decisivo per la tutela dei lavoratori"

