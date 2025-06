Beautiful Anticipazioni Americane | Liam pronto a prendere una decisione difficile e niente sarà più lo stesso

Le emozioni sono alle stelle nelle anticipazioni americane di Beautiful: Liam, alle soglie di una scelta difficile, si prepara a rivelare un segreto sconvolgente che cambierà per sempre le vite di tutti. Con Hope che lo spinge a confessare la verità, quali saranno le conseguenze di questa decisione estrema? Restate con noi per scoprire cosa ci riserva il futuro di Los Angeles, in arrivo presto su Canale5. La soap ci riserverà ancora molte sorprese.

Nelle puntate americane di Beautiful Hope ha spinto Liam a confessare a Bill, Wyatt e Will che sta morendo. Lo Spencer lo farà e che conseguenze avrà questa confessione? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

