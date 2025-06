BCC Lombardia | Raccolta e Qualità del Credito in Crescita nel 2024

Nel 2024, le BCC della Lombardia hanno registrato risultati eccellenti, consolidando il loro ruolo di pilastri economici della regione. La raccolta complessiva ha superato i 36 miliardi di euro, con un incremento del 10,6%, mentre gli impieghi a favore di famiglie e imprese sono cresciuti dell'1,1%, attestandosi a quasi 25 miliardi di euro. Questi dati testimoniano una solidità rafforzata e un impegno continuo nel sostenere lo sviluppo locale. Nel corso del 2024,...

L'anno 2024 si è chiuso con segno particolarmente positivo per le 26 BCC della Lombardia che hanno fatto una raccolta diretta di oltre 36 miliardi, cui si aggiungono 13,8 miliardi di euro di raccolta indiretta (+10,6% su base annua). Gli impieghi lordi a favore principalmente di famiglie e imprese sono stati 24,8 miliardi di euro (+1,1%); in crescita dell'1,4% anche gli impieghi vivi (per un totale di 24,5 miliardi di euro). Nel corso del 2024, inoltre, è migliorata ulteriormente la qualità del credito, con la prosecuzione del processo, in corso ormai da alcuni anni, di riduzione delle esposizioni deteriorate e di aumento dei tassi di copertura: in diminuzione, rispetto all'anno precedente, i crediti deteriorati (-16,9%); risultati ancora più significativi sul fronte delle sofferenze, con un'ulteriore diminuzione del 20,3%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BCC Lombardia: Raccolta e Qualità del Credito in Crescita nel 2024

In questa notizia si parla di: raccolta - lombardia - qualità - credito

BCC Roma - Banca di Credito Cooperativo Vai su Facebook

Bcc, in Lombardia oltre 36 miliardi di raccolta diretta; Bcc in Provincia di Cremona: dinamica del credito in crescita nel 2024 e quote di Mercato consolidate a sostegno dell'economia reale; BCC Carate Brianza, approvato il bilancio 2023.