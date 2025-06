Bbc Grosseto sfida Nettuno nel derby del Tirreno | atteso riscatto dopo Parma

Il Bbc Grosseto torna a calcare il diamante di viale della Repubblica per un derby del Tirreno attesissimo contro il Nettuno, la rivincita dopo le recenti sconfitte a Parma. Un match cruciale per risollevare morale e classifica, anche se il manager Del Santo deve fare i conti con l'assenza di Profar, ancora alle prese con problemi fisici. La sfida promette emozioni intense e tanti colpi di scena: chi si imporrĂ in questa battaglia di passione e determinazione?

Il Bbc Grosseto torna allo ’Jannella’. Oggi alle 15.30 e alle 20 sul diamante di viale della Repubblica arriva il Nettuno, per l’ormai classico derby del Tirreno. Dopo la doppia sconfitta con il Parma, il nove maremmano è atteso ad un pronto riscatto anche perchè la classifica è veramente brutta. Ma non mancano i problemi per il manager Del Santo: dovrĂ ancora fare a meno di Profar, che continua ad avere problemi a un fianco per cui i tempi di recupero sono incerti. Ai box anche Nicola Garbella, che rientrerĂ la prossima settimana dopo il grave lutto (la perdita del padre) che lo ha costretto a volare negli Stati Uniti per un mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bbc Grosseto sfida Nettuno nel derby del Tirreno: atteso riscatto dopo Parma

