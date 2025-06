Bayern Monaco-Auckland City | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il grande calcio internazionale torna a scaldare i cuori con il confronto tra Bayern Monaco e Auckland City, un emozionante debutto nel Gruppo C del Mondiale per Club. Mentre i campioni di Germania cercano di affermarsi, i neozelandesi puntano a stupire. Dove poter seguire questa sfida epica in TV e streaming? Scopri tutte le opzioni per non perdere nemmeno un minuto di azione su campo!

Bayern Monaco e Auckland City inaugurano il Gruppo C del Mondiale per Club. I tedeschi, campioni di Germania, affrontano i neozelandesi al TQL. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

