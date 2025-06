Bayer Leverkusen ecco il sostituto di Wirtz | un passato in Serie A senza scossoni è rinato in Premier League

Il Bayer Leverkusen già guarda al futuro con entusiasmo, trovando il degno erede di Florian Wirtz dopo la sua cessione da record al Liverpool. La scelta ricade su un ex Roma, rinnovato in Premier League e pronto a lasciare il segno in Bundesliga. Con Xabi Alonso chiuso il capitolo allenatore, si apre una nuova era ricca di aspettative e novità. La squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il Bayer Leverkusen ha scelto l’erede di Florian Wirtz dopo la cessione da record al Liverpool: si tratta di un ex Roma Il Bayer Leverkusen si prepara a un’estate di grandi cambiamenti. L’era di Xabi Alonso in panchina è terminata, e con lui lasciano anche Jonathan Tah, diretto al Bayern Monaco per 800 mila euro, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bayer Leverkusen, ecco il sostituto di Wirtz: un passato in Serie A senza scossoni, è rinato in Premier League

In questa notizia si parla di: bayer - leverkusen - wirtz - ecco

Cesc Fabregas verso l'addio al Como: Bayer Leverkusen in pole - Cesc Fabregas sembra avviarsi verso l'addio al Como, con il Bayer Leverkusen in pole position. Dichiarazioni ambigue e silenzi preoccupanti alimentano le indiscrezioni di mercato, facendo tremare i tifosi.

Wirtz vicinissimo al Liverpool! La cifra è da capogiro ? Progressi importanti tra Reds e Bayer Leverkusen nella trattativa per Florian Wirtz, il talento tedesco che le aspirine valutano 150 milioni di euro. Gli inglesi per ora non sono andati oltre i 134 milioni, bo Vai su Facebook

Ronaldo, De Bruyne, Grealish: Ecco 10 fuoriclasse in procinto di essere trasferiti nel corso di questa estate | blue News; Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, probabili formazioni: Xabi Alonso perde Wirtz; Bayer Leverkusen, gli stipendi 2024 2025: ecco quanto guadagnano le aspirine.

Wirtz, il tedesco d'oro del Liverpool cresciuto da nove fratelli: ecco mister 137 milioni - Ci sono voluti 137 milioni per strapparlo al Bayer Leverkusen, lì dove il suo talento è sbocciato in questi ultimi 5 anni tra le giovanili e la prima squadra. Secondo msn.com

Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool: cifre e dettagli del trasferimento da record - Il calciomercato comincerà ufficialmente l’1 luglio, ma c’è già il trasferimento dell’estate (ed è uno dei più onerosi della storia). Segnala ilfattoquotidiano.it

Wirtz-Liverpool, tutto fatto per 150 milioni! Accordo con il Bayer Leverkusen, operazione monstre - Alla fine di un assolato martedì di metà giugno, ecco il colpo di mercato destinato a scuotere la prima parte dell'estate: Florian Wirtz è di fatto un nuovo giocatore del Liverpool, in attesa della fi ... Scrive informazione.it