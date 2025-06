Battipaglia rubata la sedia a rotelle ad un diversamente abile | l' appello del fratello

Un gesto ignobile scuote Battipaglia: qualcuno ha rubato la sedia a rotelle a un uomo diversamente abile in via Carbone. L’appello del fratello, diffuso sui social, invita chiunque possa aiutare a restituire questa preziosa libertà . Un atto di solidarietà e rispetto che non deve passare inosservato, perché ogni gesto di gentilezza può fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di noi.

Gesto ignobile, in via Carbone, a Battipaglia: ignoti hanno rubato la sedia a rotelle ad un diversamente abile. A denunciarlo, anche a mezzo social, il fratello della vittima del furto che, attraverso il gruppo Facebook "Sei di Battipaglia.il vero" ha rivolto il suo appello a chiunque potesse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia, rubata la sedia a rotelle ad un diversamente abile: l'appello del fratello

In questa notizia si parla di: battipaglia - sedia - rotelle - diversamente

