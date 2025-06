Batman | Gotham by Gaslight – L’età Kryptoniana e il grande ritorno dell’etichetta Elseworlds

Immaginate un Batman diverso, ambientato in un'atmosfera gotica e vittoriana: ecco "Gotham by Gaslight", il pioniere degli Elseworlds, la serie che reinventa i classici con audacia e creatività. Un’operazione rischiosa, sì, ma capace di riscoprire il fascino eterno dei nostri eroi attraverso nuove prospettive. Prepariamoci a scoprire come questa icona si reinventa, portando il pubblico in un viaggio tra tradizione e innovazione, che promette di sorprendere anche i fan più esigenti.

L'approccio ai classici è, per forza di cose, sempre un'operazione rischiosa. Il rischio di "toccare" un'opera particolarmente amata dai fan e snaturarla per nutrire un mercato parco di idee è sempre dietro l'angolo, soprattutto quando si effettuano queste operazioni su classici che hanno ormai diversi anni sulle spalle. Gotham by Gaslight, infatti, pubblicato nel 1989 e a tutti gli effetti primo Elseworlds in casa DC (nonostante l'etichetta venne adoperata per la prima volta in Terrore Sacro del 1991) fu un vero e proprio trionfo: immaginare Batman in una Gotham vittoriana che arriva a scontrarsi contro Jack lo Squartatore, in una storia scritta da Brian Augustyn e disegnata da Mike Mignola creò nell'immaginario del pipistrello una moltitudine di possibilità che vennero (e sono tutt'ora) esplorate nel modo più disparato.

