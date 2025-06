Basket la Virtus Bologna batte nuovamente Brescia in gara-2 e si porta ad un successo dallo scudetto

La Virtus Bologna si conferma protagonista indiscussa del basket italiano, sfoderando una prestazione quasi perfetta in Gara 2 delle finali scudetto 2025. Con grande determinazione e una difesa solida, i bianconeri superano Brescia 75-65, portandosi a un passo dal 17esimo titolo della loro storia. L’attesa cresce ora per il decisivo incontro di mercoledì 17 giugno al ...

Una Virtus Bologna quasi perfetta vince gara-2 delle finali scudetto 2025 e si porta ad un successo dal 17esimo campionato della sua storia. Le V-nere hanno battuto la Germani Brescia con il punteggio di 75-65, al termine di una partita fisicamente dura. I lombardi, orfani di Maurice Ndour, hanno subito la potenza di Bologna soprattutto sotto canestro, dove ha dominato Tornik’è Shengelia con 21 punti. Tutto si deciderà mercoledì 17 giugno al Palaleonessa, con Brescia che dovrà salvare il primo match point di gara-3. La partita inizia subito con ritmi alti e con ben cinque triple segnate, l’ultima proprio del georgiano che garantisce il +3 alla Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna batte nuovamente Brescia in gara-2 e si porta ad un successo dallo scudetto

Riporta msn.com: La Virtus Bologna fa sua anche gara 2 di finale scudetto e adesso è davvero ad un passo, leggasi una vittoria, per conquistare l'ennesimo trionfo in Italia.