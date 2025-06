Basket femminile | il punto sul mercato di Serie A1 Schio e Venezia si sfidano a suon di colpi

Il mercato della Serie A1 femminile è già nel vivo e promette sorprese, con Schio e Venezia pronti a sfidarsi a colpi di strategie e rinforzi. Mentre si delineano le squadre per la stagione 2025-2026, il duello tra le due grandi si fa sempre più avvincente: nuove leve, ritorni e cambi di panchina alimentano l’attesa di un campionato ricco di emozioni. Ma quali saranno i protagonisti delle prossime sfide? Vediamolo insieme.

Si definisce per buona misura già a metà giugno ciò che può essere la Serie A1 femminile 2025-2026. Il mercato, infatti, sta dando parecchi argomenti sui quali poter disquisire, soprattutto per quel che concerne le due big, Schio e Venezia. Partiamo dal Famila, che a fronte di diversi saluti (Juhasz, Salaun, Dojkic, Bestagno e Crippa) alza i giri del motore: in panchina Victor Lapena al posto di Giorgios Dikaioulakos, in campo il ritorno di Cecilia Zandalasini e l’approdo di Maria Conde. Risponde la Reyer con Francesca Pasa di ritorno dalla Francia e Ivana Dojkic proprio da Schio, mentre salutano Berkani, Kuier (Turchia), Logoh, Miccoli, Mompremier, Smalls e Stankovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: il punto sul mercato di Serie A1. Schio e Venezia si sfidano a suon di colpi

