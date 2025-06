Basket femminile Andrea Capobianco | Intensità ulteriormente innalzata contento dello spirito

Il basket femminile italiano si rivela in splendida forma grazie all’abilità e alla determinazione di Andrea Capobianco, che continua a rafforzare lo spirito della squadra. Con una vittoria schiacciante 79-41 contro il Montenegro a Castenaso, le azzurre si preparano al meglio per gli Europei, portando a casa la terza vittoria consecutiva. Come afferma il coach, “Abbiamo ulteriormente innalzato...” un livello di intensità che fa ben sperare per il futuro.

Il tocco finale della preparazione parla di un 79-41 reso dall’Italia al Montenegro in quel di Castenaso. Gli Europei femminili si avvicinano così nel migliore dei modi: una terza vittoria in fila, di larghe proporzioni contro una squadra che due anni fa aveva fatto molto male, considerata l’eliminazione a sua opera negli ottavi. Queste le parole al sito FIP di coach Andrea Capobianco: “ Un altro ottimo test, abbiamo ulteriormente innalzato l’intensità concedendo il giusto minutaggio e completando il percorso di crescita avviato il 19 maggio. Sono veramente contento dello spirito di queste ragazze e di quanto si spendono in palestra, se riusciamo a diventare più ciniche in attacco, miglioriamo anche nella nostra qualità offensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Andrea Capobianco: “Intensità ulteriormente innalzata, contento dello spirito”

