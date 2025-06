Basket | Danilo Gallinari a Porto Rico è una stagione da spettacolo

Danilo Gallinari sta vivendo una stagione spettacolare ai Vaqueros de Bayamon, in Porto Rico, confermando il suo talento e la sua leadership sul parquet. Con un ruolino di marcia impressionante e una voglia di concludere al meglio la carriera internazionale, Gallinari si prepara a dare il massimo anche negli Europei, dove ambisce a lasciare un segno indelebile prima di appendere le scarpe al chiodo.

Continua l'ottima stagione di Danilo Gallinari ai Vaqueros de Bayamon, la squadra di Baloncesto Superior Nacional, Porto Rico, che si è a lui affidata per questa stagione. Il team, inserito nella Conferenza A, è al comando con un ruolino di marcia da 22 vittorie e 7 sconfitte, praticamente tutte saltuarie. In tutto questo Gallinari, che punta a giocare per l'ultima volta gli Europei con la maglia della Nazionale (scenderà in campo a 37 anni compiuti), sta mettendo insieme cifre spettacolari. Al netto di quattro partite saltate per qualche piccolo guaio fisico, naturale in un campionato così serrato con due o più spesso tre partite a settimana, queste le sue cifre medie: 19.

