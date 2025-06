Basket 3×3 | Italia le convocate per i Mondiali 2025 D’Alie guida della spedizione

L'Italia femminile di basket 3x3 si prepara con entusiasmo per i Mondiali 2025 a Ulaanbaatar, Mongolia. La guida della spedizione, Angela Adamoli, ha convocato un roster di talenti pronti a dare il massimo. Con partite amichevoli in programma a Valencia, le giocatrici si preparano ad affrontare questa prestigiosa sfida. Scopriamo chi sono le protagoniste di questa avventura iridata e le riserve pronte a subentrare...

Sono state diramate le convocazioni per quel che riguarda l’Italia femminile che parteciperĂ ai Mondiali di basket 3Ă—3 in programma a Ulaanbaatar, in Mongolia, dal 23 al 29 giugno. In preparazione dello stesso, verranno giocate alcune partite amichevoli in quel di Valencia. Angela Adamoli chiama per la rassegna iridata Rae Lin D’Alie, Sofia Frustaci, Beatrice Olajide, Ludovica Sammartino, Giorgia Palmieri e Meriem Nasraoui, con riserve a disposizione Caterina Gilli, Sara Toffolo e Sarah Seka. Dalle prime sei, verosimilmente, usciranno poi le quattro che effettivamente si presenteranno in terra mongola. 🔗 Leggi su Oasport.it