Baseball | Parmaclima beffa in extremis San Marino nel venerdì di Serie A Bene Bologna

Comincia con un venerdì tutt'altro che banale il weekend dedicato alla Serie A 2025 di baseball. In occasione della classica gara-1 del venerdì infatti Parmaclima ha vinto in rimonta la sfida contro San Marino, beffando gli avversari tra le mura amiche del Centro Sportivo Notari. Un risultato maturato in particolar modo nelle ultimissime battute dell'incontro. La compagine della Serenissima mette per prima il musetto davanti al primo inning, approfittando di una base su ball che ha permesso a Batista de Jesus di timbrare. Poi, nella terza ripresa, è arrivato invece il raddoppio grazie ad un singolo da due punti battuto da Diaz Diaz che ha mandato Di Fabio e Proctor a segno.

Baseball: Macerata frena Parmaclima nel venerdì di Serie A. Sconfitta anche San Marino - Nel primo giorno del weekend della Serie A 2025 di baseball, il Macerata sorprende battendo il Parmaclima con un netto 4-1, infliggendo così la prima sconfitta della stagione alla squadra parmense.

