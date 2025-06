Baseball Godo sfida i Lupi di Firenze | obiettivo playoff e serie A Gold 2026

Oggi al diamante di Godo si accende una sfida imperdibile tra i Goti e i Lupi di Firenze, due formazioni determinate a conquistare un posto in paradiso. Con l’obiettivo di playoff e serie A Gold 2026, ogni inning sarà un capitale di emozioni e strategia. Nonostante il traguardo playoff sembri distante per i Goto, la partita sarà l’occasione per affinare le armi e puntare alle prossime sfide cruciali.

Il diamante di Godo ospita oggi (ore 15 e 20) la sfida tra i Goti e i Lupi di Firenze, formazione ancora in lizza per uno dei primi due posti che valgono l'accesso ai playoff, nella speranza poi di vincere e accedere direttamente alla serie A Gold 2026. Il Baseball Godo, di contro, non può più raggiungere le posizioni che valgono la post season per il titolo ma dovrà essere preparato comunque al meglio per gestire la prosecuzione del campionato con la poule retrocessione, per evitare i patemi dello scorso anno, con la salvezza raggiunta proprio in extremis, all'ultimo atto dell'annata. Dunque motivazioni sostanzialmente diverse, anche perché il primo posto nel gruppo consente di affrontare negli ottavi dei playoff la quinta classificata del girone A – potrebbe essere Nettuno, oppure Macerata, difficilmente Bologna – dunque un avversario più malleabile.

