Barzio si accascia per strada in arresto cardiaco | 67enne salvato grazie a un defibrillatore automatico

Un attimo può fare la differenza tra la vita e la morte. A Barzio, un uomo di 67 anni ha rischiato di perdere la vita per un arresto cardiaco, ma grazie alla prontezza di un soccorritore laico e al defibrillatore automatico installato in piazza, è stato salvato. Questa storia dimostra come la presenza di apparecchiature salvavita e persone preparate possano cambiare il destino di chi si trova in difficoltà. La prevenzione e l’intervento tempestivo sono davvero tutto.

Barzio (Lecco) – Le sue condizioni sono gravi, ma è vivo. È stato salvato grazie a un dae, il defibrillatore automatico esterno, il cosiddetto defibrillatore semiaumoatico, posizionato nella piazza del municipio, e ad un soccorritore laico, cioè una persona che ha seguito un corso di primo intervento e di utilizzo del dispositivo che si è trovato al posto giusto nel momento giusto. I soccorsi. Nella mattinata di sabato un villeggiante di 67 anni di Monza ha accusato un improvviso arresto cardiaco in centro a Barzio. Mentre stava camminando per strada si è accasciato a terra. Un soccorritore di passaggio gli ha prestato la prima assistenza ed è corso a prendere il dae posizionato fuori dal palazzo comunale, grazie a cui lo ha rianimato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Barzio, si accascia per strada in arresto cardiaco: 67enne salvato grazie a un defibrillatore automatico

