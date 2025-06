Bari disperso in mare a Pane e Pomodoro | trovato morto il 36enne

Una triste notizia scuote Bari: un giovane di 36 anni disperso in mare è stato rinvenuto senza vita. L’allarme, lanciato alle 20.30, ha mobilitato le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno trovato il suo corpo poco prima della mezzanotte. Una vicenda che colpisce profondamente la comunità, lasciando molte domande irrisolte e un senso di vuoto incolmabile.

Sono all?incirca le 20.30 quando a Bari viene lanciato l?allarme di un disperso in mare. E arriva poco prima della mezzanotte il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane 36enne del. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, disperso in mare a Pane e Pomodoro: trovato morto il 36enne

