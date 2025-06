Barcolla e cade nel Ticino | morto annegato un 30enne

Una tragedia scuote il Ticino, a pochi passi da Milano: un uomo di circa 30 anni ha perso la vita annegando nel fiume, lasciando sgomenti i testimoni e le autorità. Le operazioni di soccorso, durate diverse ore, hanno portato al triste ritrovamento del suo corpo. La comunità si stringe attorno ai familiari, mentre le indagini cercano di chiarire i motivi di questa tragica fatalità.

Dalle acque del Ticino, non distante dal comune di Turbigo (40 chilometri da Milano ), è stato oggi, sabato 14 giugno, recuperato il corpo senza vita di un uomo, apparentemente sulla trentina, annegato nel fiume. Intorno alle 16, i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno hanno partecipato alle operazioni. Sul posto anche le forze dell'ordine e il personale del 118. Secondo le testimonianze di alcuni passanti, l'uomo sarebbe stato visto barcollare e poi cadere nel fiume, in un punto dove si interseca tra Piemonte e Lombardia. L'uomo avrebbe cercato di nuotare per raggiungere la sponda, senza riuscirci.

