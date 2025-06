Baraccopoli smantellata in centro le immagini del blitz girate dal drone della polizia

Nel cuore della città, il blitz delle forze dell'ordine ha segnato la fine di una lunga attesa per i residenti. Le immagini dallo drone catturano ogni dettaglio di un intervento deciso e necessario: lo smantellamento della baraccopoli tra corso Sicilia e via Luigi Sturzo. Un’operazione che testimonia l’impegno delle autorità nel ripristinare legalità e sicurezza. Ma quali saranno le sorti di questa zona ora libera dal degrado?

Le immagini, riprese dall'alto, documentano l'arrivo degli agenti della questura nella baracoppoli, situata tra corso Sicilia e via Luigi Sturzo, e le prime fase dell'intervento che ha portato allo sfratto degli abusivi, avvenuto dopo le numerose segnalazioni dei residenti della zona. . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Baraccopoli smantellata in centro, le immagini del blitz girate dal drone della polizia

In questa notizia si parla di: immagini - baraccopoli - smantellata - centro

VIDEO| Baraccopoli smantellata in centro, le immagini del blitz girate dal drone della polizia.

Lo sgombero della baraccopoli in centro, le immagini del blitz della polizia dall'alto - Le immagini girate da un drone della polizia documentano l'arrivo degli agenti della questura nella baracoppoli, situata tra corso Sicilia e via Luigi Sturzo, e le prime fase dell'intervento che ha ... Come scrive cataniatoday.it

Rozzano, smantellata la baraccopoli abusiva: era il covo di una comunità nomade dedita a furti di rame - La polizia locale è intervenuta all’interno di una baraccopoli sorta tra rovi e sterpaglie a ridosso della ... Si legge su ilgiorno.it

Samara, bruciato vivo a 26 anni nella baraccopoli abusiva che deve essere smantellata - Fino a poco tempo fa era ospite del Centro richiedenti asilo di Foggia, ma la sua richiesta è stata respinta. Come scrive ilfattoquotidiano.it