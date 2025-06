Bandiera della vendetta in Iran | cosa significa davvero e perché è stata issata dopo l’attacco di Israele

In un momento di tensione estrema nel Medio Oriente, l'atto di issare la bandiera della vendetta sulla sacra moschea di Jamkaran rivela molto più di un semplice gesto: è un messaggio carico di significato spirituale e storico. Un simbolo potente che riflette la volontà di rispondere con fermezza e profondamente radicata nelle tradizioni. Ma qual è il vero peso di questa bandiera in un contesto così delicato?

Sono ore terribili, queste, per quanto riguarda il Medioriente. L’operazione “Rising Lion”, condotta nella notte tra giovedì e venerdì da Israele, che ha bombardato siti nucleari in Iran, ha scatenato la reazione iraniana. Poco prima di organizzare la sua risposta militare, è stata issata la bandiera rossa della vendetta sulla cupola della moschea sacra di Jamkaran, a Qom. Si tratta di un simbolo dalla forte valenza spirituale e storica, radicato nella tradizione sciita: la bandiera rossa segnala una chiara chiamata alla rappresaglia di sangue in risposta a un’offesa grave, come l’uccisione di leader religiosi o militari. 🔗 Leggi su Cultweb.it