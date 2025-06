Banche Renzi | Golden power grave lesione libero mercato scandalo assoluto

Matteo Renzi torna a far discutere con la sua posizione sul risiko bancario e le accuse di ingerenza politica. In un momento in cui il settore finanziario è sotto i riflettori per le controversie sui poteri forti e il libero mercato, le sue parole aggiungono un nuovo capitolo a una vicenda che scuote l’intero panorama economico italiano. Ma quali implicazioni avrà questa posizione sui destini delle banche e la trasparenza del sistema?

Matteo Renzi, leader di Iv a margine del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo (Genova) presso l’Excelsior Palace Hotel, interpellato sul fatto che la magistratura abbia acceso un faro sul risiko bancario, risponde: “ Per me vince il libero mercato, sempre. E quindi a partire da lunedì prossimo all’assemblea di Mediobanca che vinca il migliore, vinca chi ha più consenso. Ho l’impressione che ci sia un po’ troppo attivismo da parte del governo, perché quando il governo decide di utilizzare il golden power contro Unicredit è una lesione gravissima delle regole del libero mercato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banche, Renzi: “Golden power grave lesione libero mercato, scandalo assoluto”

In questa notizia si parla di: renzi - golden - libero - mercato

Banche, Renzi: “Golden power in economia è la bomba nucleare” - Matteo Renzi interviene sul controverso uso del Golden Power nel settore bancario, sottolineando che non si tratta di un’arma nucleare, ma di uno strumento di tutela strategica.

La mia intervista a Milano Finanza sul caso BPM: golden power, la Meloni è dirigista e statalista Renzi, perché definisce scandaloso l'uso del golden power per l'operazione Unicredit-Banco Bpm? Perché il golden power è l'arma nucleare che i governi posson Vai su Facebook

Renzi: “Golden power? È la bomba nucleare dell’economia. Tra le banche vinca il libero mercato”; Banche, Renzi: Golden power grave lesione libero mercato, scandalo assoluto; Renzi sul golden power: È la bomba nucleare dell'economia.

Banche, Renzi: “Golden power grave lesione libero mercato, scandalo assoluto” - Matteo Renzi, leader di Iv a margine del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo (Genova) presso l’Excelsior Palace Hotel, interpellato sul fatto che la magistratura abbia acceso ... Secondo msn.com

Renzi sul golden power: "È la bomba nucleare dell'economia" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Banche, Renzi: “Golden power in economia è la bomba nucleare” - Matteo Renzi, leader di Iv a margine al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo (Genova) presso l’Excelsior Palace Hotel, interpellato ... Riporta lapresse.it