Bambini in Italia con deprivazione materiale al 14,9% sopra la media europea I dati Eurostat

I dati Eurostat del 2024 rivelano che il 14,9% dei bambini in Italia vive in condizioni di deprivazione materiale, ben oltre la media europea del 13,6%. Questa drammatica realtà evidenzia le disuguaglianze ancora presenti nel nostro Paese e l’importanza di interventi concreti per garantire un futuro migliore a tutte le giovani generazioni. I dati ci spingono a riflettere e agire: è tempo di cambiare.

Nel 2024, secondo i dati pubblicati da Eurostat, il 13,6% dei bambini sotto i 16 anni nell’Unione Europea risultava in condizione di deprivazione materiale. Il criterio adottato per definire questa condizione si basa sull’impossibilitĂ di permettersi almeno 3 su 17 beni o servizi ritenuti essenziali per un tenore di vita considerato accettabile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

