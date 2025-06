Bambini dell’asilo in festa alla casa degli anziani

Bambini e anziani, uniti dalla spontaneità e dalla dolcezza di un incontro speciale, hanno condiviso una giornata di gioia e simpatia alla casa degli anziani. Questa occasione ha rafforzato il valore della solidarietà intergenerazionale, ricca di risate, emozioni e preziosi scambi di storie e sogni. È stato un momento che ha dimostrato come la felicità possa nascere semplice, tra generazioni che si incontrano con cuore aperto e sorrisi sinceri.

Generazioni in delizioso, simpatico, confronto. I bimbi dell’asilo delle Grazie e gli ospiti della Residenza anziani "Camilla Spighi" del Comune di Bagno di Romagna hanno trascorso una gioiosa giornata in piacevole compagnia e intensa socializzazione, che li ha visti chiacchierare e ridere fra loro, camminare o restare seduti gli uni vicini agli altri, parlando di vari aspetti e aspettative sul dipanarsi della loro vita. " Bambini e anziani hanno tantissime cose in comune - sottolinea Silvani Silvana, coordinatrice-responsabile della struttura, che ospita 32 persone anziane -. Hanno bisogno di essere accuditi, presi per mano, aiutati a rialzarsi e a camminare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it