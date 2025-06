Ballottaggio per le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Cisl Umbria e Cisl Università sostengono Massimiliano Marianelli

Manca poco al ballottaggio per la scelta del nuovo Rettore dell’Università di Perugia, un appuntamento cruciale per il futuro dell’ateneo. La CISL Umbria e la CISL Università si schierano con convinzione a sostegno di Massimiliano Marianelli, candidato che da sempre promuove valori di innovazione, inclusione e crescita. La sua leadership rappresenta una garanzia per un’ambiente accademico più forte, aperto e dinamico: il suo successo potrebbe davvero fare la differenza.

In vista del ballottaggio per le elezioni del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia per il sessennio accademico 20252026 – 20302031 che si terrà il prossimo 17 giugno, CISL dell'Umbria e CISL Università esprimono il proprio convinto e unanime sostegno alla candidatura del Prof. MASSIMILIANO MARIANELLI che, sin dall'inizio della sua carriera accademica, è dirigente sindacale della Federazione Regionale CISL Università dell'Umbria. Il Prof. Marianelli ha ricoperto per due mandati il ruolo di componente della Segreteria Regionale della Federazione Regionale CISL Università dell'Umbria oltre ad essere titolare dell'incarico di Coordinatore Nazionale Personale Docente, incarico che il Prof.

In questa notizia si parla di: cisl - università - umbria - marianelli

