Ballerina potrebbe aver rovinato la continuity di John Wick

una fase cruciale della stessa, ampliando l'universo narrativo e offrendo nuovi spunti emozionanti. Tuttavia, alcuni fan si sono chiesti se questa nuova direzione possa aver compromesso la coerenza e la continuità che hanno reso la saga di John Wick uniche nel loro genere. Resta da vedere se Ballerina saprà consolidare il suo ruolo all’interno della leggenda o se, invece, potrebbe aver alterato leggermente il filo narrativo che tanto amiamo.

Ballerina è il nuovo film della saga di John Wick, con Ana de Armas e diretto dal Len Wiseman. Arrivato nei cinema proprio in questi ultimi giorni, con un cast variegato e ricco di nomi altisonanti, compreso lo stesso Keanu Reeves (tranquilli, non è uno spoiler, lo si vede già nel poster) è stato accolto favorevolmente da stampa e pubblico internazionali. La pellicola è uno spin off della serie da cui prende i natali ed è ambientata durante quest’ultima, ma quando nello specifico? Wiseman e lo sceneggiatore Shay Hatten (che ricordiamo ha curato gli script di tutti i precedenti capitoli insieme al suo creatore originale, Derek Kolstad) hanno affermato che si porrebbe durante gli eventi di John Wick 3: Parabellum. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ballerina potrebbe aver rovinato la continuity di John Wick

