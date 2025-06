Balerdi Juventus continua l’interesse per il nuovo Bonucci | la volontà di Tudor e quel dettaglio che sarà decisivo per il futuro

La Juventus mantiene vivo l’interesse per Leonardo Balerdi, il giovane difensore argentino che potrebbe diventare il nuovo simbolo della solidità difensiva bianconera. Con l’attenzione di Tudor e un dettaglio decisivo all’orizzonte, il club si prepara a fare un passo importante per rinforzare la linea arretrata. La sfida è aperta: il futuro di Balerdi alla Juventus sta per essere scritto.

Balerdi Juventus, continua l’interesse per il “nuovo” Bonucci: tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensore. Il mercato Juve guarda alla difesa, con l’obiettivo di dare solidità e qualità al nuovo corso targato Igor Tudor. L’identikit del rinforzo ideale porta, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, a Leonardo Balerdi, centrale argentino classe ’99 già allenato dal tecnico croato al Marsiglia. Cresciuto nel mito di Schiavi e paragonato per stile a Bonucci, Balerdi abbina marcatura aggressiva e buona capacità d’impostazione. L’obiettivo dei bianconeri rimane, però, quello di creare un zoccolo Azzurro in rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juventus, continua l’interesse per il “nuovo” Bonucci: la volontà di Tudor e quel dettaglio che sarà decisivo per il futuro

Calciomercato Juventus, il futuro dell’ex obiettivo in difesa continua a essere in bilico: quel top club è ancora in corsa? L’indiscrezione - Il calciomercato della Juventus è in fermento, con l'ex obiettivo difensivo Tah del Bayer Leverkusen ancora in bilico.

Nasce la nuova Italia Buffon. Gattuso. Bonucci. Barzagli. Forse anche Zambrotta. E Cesare Prandelli, il ct dell’Italia finalista a Euro 2012, bella, spettacolare, offensiva, eguagliata per stile soltanto dalla prima di Mancini. Sta nascendo un’Italia ad altissimo Vai su Facebook

Balerdi Juventus: interessa il nuovo Bonucci, ultime; Bonucci, ciao Juve: il perché dello strappo e le telefonate mercato; Mourinho non vuole parlare di Bonucci alla Roma, ma sta dalla parte dei tifosi: Non si deve fare.

Juventus, la risposta all’AIC su Bonucci: “Correttezza nell’operato”

Come scrive gianlucadimarzio.com: La Juventus ha risposto all’AIC dopo le accuse ricevute in merito alla gestione di Leonardo Bonucci, messo fuori rosa da Allegri per la stagione 2023/2024.