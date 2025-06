Baiocco d’oro a Laura Santi | Fine vita la mia battaglia è per tutti Restiamo vigili sui diritti civili

Un gesto che va oltre le parole, un riconoscimento che illumina il valore della dignità e del coraggio. La consegna del Baiocco d’oro a Laura Santi, simbolo di resilienza e impegno civico, ci ricorda quanto sia importante restare vigili sui diritti civili, trasformando la commozione in forza collettiva per un cambiamento reale. Perché, alla fine, ogni battaglia vinta è un passo verso una società più giusta e solidale.

La commozione diventa forza, le lacrime si fanno impegno collettivo e si trasformano in sorrisi. Quella che è stata scritta oggi in Municipio è una pagina intrisa di valori, di pietà (alla latina), di coraggio, di altruismo e dignità. Ieri in sala Rossa la sindaca Vittoria Ferdinandi ha consegnato il Baiocco d’oro a Laura Santi, la giornalista perugina affetta da sclerosi multipla progressiva impegnata con l’ associazione Luca Coscioni nella battaglia legale e sanitaria per il fine vita. Oltre a tanti amici e attivisti c’erano anche il marito di Laura, Stefano Massoli, l’assessore regionale Fabio Barcaioli, i consiglieri Fabrizio Ricci (Regione), Andrea Stafisso (Comune). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baiocco d’oro a Laura Santi : "Fine vita, la mia battaglia è per tutti. Restiamo vigili sui diritti civili"

