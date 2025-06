Baciati dalla Dea Fortuna oltre 2 milioni e mezzo vinti in una sola settimana

Un’onda di fortuna travolge Pieve Fosciana, portando oltre 2,5 milioni di euro vinti in una settimana! La regione, già nota per cultura, arte e natura, ora si distingue anche per un inatteso fiore all’occhiello: la fortuna sembra aver sorriso generosamente ai visitatori. Questa straordinaria pioggia di vincite non è solo un caso, ma un segnale di come la magia di Lucca continui a sorprendere. Scopriamo insieme cosa rende questa terra così speciale.

Pieve Fosciana (Lucca), 14 giugno 2025 – “Venite in Lucchesia, vi attende tanta cultura, arte, natura incontaminata e.. anche una buona dose di fortuna”. Niente ironia sottesa in questa dichiarazione che, in svariate forme, sta circolando in rete, bensì la descrizione puntuale di una realtà che trova conferme nella pioggia di milioni, siamo a oltre 2milioni e mezzo, che nel giro di pochi giorni, ha posto la provincia di Lucca tra le zone con le maggiori vincite. La più clamorosa resta sicuramente quella registrata nel bar ricevitoria “Da Beppe” a Pieve Fosciana, dove lo scorso sabato un cliente abituale, si dice fosse un operaio vicino al pensionamento di circa 60 anni, dopo aver acquistato diversi tagliandi del Gratta & Vinci, tutti rigorosamente della serie “I Numerissini” da dieci euro, si è aggiudicato alcuni premi minori e, con l’ultimo è riuscito a trovare l’ambito premio da 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baciati dalla Dea Fortuna, oltre 2 milioni e mezzo vinti in una sola settimana

In questa notizia si parla di: fortuna - oltre - milioni - mezzo

Cantù baciata dalla fortuna: oltre mezzo milione di euro vinti al Superenalotto - Cantù si anima di festa dopo una fortunata vincita al SuperEnalotto: oltre mezzo milione di euro. Nell'estrazione del 22 maggio, è stato centrato un premio di 511.

Serata superfortunata al Superenalotto questa sera: centrato il sei da oltre 35 milioni di euro e anche un 5+1 da oltre mezzo milione di euro. La Maxi vincita al Superenalotto nell'estrazione di giovedì 22 maggio 2025 è avvenuta con un biglietto giocato a Dese Vai su Facebook

Baciati dalla Dea Fortuna, oltre 2 milioni e mezzo vinti in una sola settimana; Cantù baciata dalla fortuna: oltre mezzo milione di euro vinti al Superenalotto; La fortuna bacia il Garda: al Superenalotto un “6” da 35 milioni.

Baciati dalla Dea Fortuna, oltre 2 milioni e mezzo vinti in una sola settimana - Lucca, alla ricevitoria “Da Beppe“ prima il gratta e vinci milionario poi il Superenalotto. msn.com scrive

Nova Milanese, colpo grosso al SuperEnalotto: ecco quanto ha vinto un misterioso fortunato - Schedina vincente da oltre 553mila euro giocata al Bar Canzi di Nova Milanese. Si legge su monza-news.it

La fortuna bacia ancora la Toscana, vinti 50mila euro a Lucca - In via Nuova per Pisa un “8 Oro” ha regalato la vincita più alta del concorso. Scrive msn.com