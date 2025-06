Azzurri a corrente alternata la Francia delle riserve ne approfitta | 3-1 e prima sconfitta dell’Italia in VNL

L’Italia si trova ad affrontare una fase turbolenta in questa VNL, con gli azzurri che mostrano fragilità e difficoltà a mantenere costante il livello di gioco. La vittoria della Francia, con riserve di alta qualità, evidenzia come l’attuale selezione italiana debba urgentemente riscoprire coesione e determinazione. Per l’Italia si apre ora una sfida fondamentale: rimboccarsi le maniche e tornare a mostrare il vero spirito azzurro, perché il cammino verso il successo è ancora tutto da scrivere.

L’impressione è che, in questa fase storica del volley, sette francesi messi a caso dall’altra parte della rete bastino per mandare a picco l’Italia. Non erano esattamente piazzati a caso i francesi che hanno demolito l’Italia questa notte nella terza sfida degli azzurri in VNL, perchè la Francia sa esprimere giocatori di ottimo livello anche senza attingere ai titolari e lo ha dimostrato battendo 3-1 l’Italia a Quebec City. Per l’Italia si tratta della prima sconfitta del cammino: Francia più lucida, continua e concreta nei momenti chiave. Un risultato amaro per la squadra di Ferdinando De Giorgi, che ha pagato a caro prezzo una ricezione fallosa e troppe discontinuità in tutti i fondamentali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Azzurri a corrente alternata, la Francia delle riserve ne approfitta: 3-1 e prima sconfitta dell’Italia in VNL

In questa notizia si parla di: italia - azzurri - francia - prima

Curling, Italia imbattibile! Successi assoluti e junior, gli azzurri un’eccellenza del doppio misto! - Negli ultimi mesi, l'Italia del curling ha raggiunto traguardi straordinari, imponendosi anche nelle categorie junior e nel doppio misto.

10.000: azzurri in pista per la Coppa Europa Domani a Pacé (Francia) in gara dieci atleti italiani: al via anche i campioni tricolori Nestola e Guerra, il primatista di maratona Chiappinelli, le azzurre d’oro a squadre Del Buono e Palmero DIRETTA STR Vai su Facebook

A Milano con la Francia in palio il primo posto del girone. Spalletti: “Noi come Gigi Riva, facciamo vedere le nostre qualità in campo senza troppe chiacchiere; Italia-Francia di Nations League risultato 1-3: azzurri sconfitti, super Rabiot (doppietta). Niente primo posto nel girone, ai quarti sarà durissima; Nations League, Italia-Francia 1-3: ai quarti, ma perso il 1° posto.

L'Italia sfida la Francia, in palio il primo posto nel girone: cosa cambia tra Nations League e Mondiali 2026 - Sperando che l’Italia passi fra le prime due del proprio raggruppamento (basta un solo punto agli Azzurri fra le sfide con Belgio e Francia), gli Azzurri di Luciano Spalletti saranno accoppiati con la ... Scrive calcioefinanza.it

Italia show a Parigi contro la Francia in Nations League: tris degli azzurri al Parco dei Principi - L’Italia di Spalletti dimentica subito gli Europei e vince la prima partita di Nations League con una prova pazzesca contro la Francia vice- Si legge su msn.com

Nations League, Francia-Italia 1-3: azzurri in rimonta calano il tris - L'Italia riesce progressivamente a migliorare dopo aver sofferto nella ... rainews.it scrive