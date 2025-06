Aziende ’apri e chiudi’ per evadere l’Iva Ben 21 condanne al maxi processo

Le “aziende apri e chiudi” sono state al centro di un gigantesco inganno fiscale che ha coinvolto svariate imprese gestite da soggetti di etnia cinese. Attraverso sistemi di frode complessi e false fatture, hanno consentito l’evasione dell’IVA, causando un danno economico considerevole allo Stato. La giustizia ha ora fatto luce su questo colossal inganno, condannando 21 persone in un maxi processo che smaschera le dinamiche di un sistema criminale ben orchestrato.

Passava anche per Fermo la frode milionaria all'Iva perpetrata sul territorio nazionale da svariate aziende "apri e chiudi", tutte gestite da soggetti di etnia cinese, create al solo scopo di far figurare un apparente giro d'affari, in realtà inesistente, e consentire, attraverso le false fatture emesse a favore di altre aziende gestite da connazionali, di evadere il Fisco. Per questo motivo 23 persone, tutte di nazionalità cinese sono comparse alla sbarra. Al termine del processo due degli imputati sono stati assolti per insufficienza di prove, mentre gli altri 21 sono stati condannati con pene comprese tra un anno e quattro anni, per un totale di 50 anni di carcere.

