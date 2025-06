azienda sanitaria provinciale i nuovi servizi territoriali spiegati con i video social

coinvolgente e immediato sui cambiamenti che riguardano la sanità locale. Attraverso video social dinamici, l'Azienda sanitaria provinciale rende accessibili e comprensibili i nuovi servizi territoriali, rafforzando il rapporto di fiducia con i cittadini e promuovendo una cultura della salute più consapevole e partecipativa. La riforma diventa così un’opportunità di crescita condivisa, perché una comunità più informata è una comunità più sana.

