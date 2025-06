Aymane Ed Dafali muore a 16 anni tuffandosi in acqua per salvare due persone in difficoltà

Aymane ed Dafali sono un esempio di coraggio e altruismo che rimarrà impresso nei cuori di tutti. A soli 16 anni, Aymane ha sacrificato la sua vita per salvare due persone in difficoltà, dimostrando che il vero valore si misura nelle azioni più nobili. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza di mettere l’altro prima di noi stessi, lasciando un’eredità di generosità e amore.

ROVIGO - Si è tuffato in acqua per soccorrere due persone in difficoltà, ma lo sforzo gli è costato la vita. È morto per compiere un gesto d'altruismo a soli 16. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it