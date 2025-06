Avviso di garanzia agli agenti che hanno fermato i killer di Legrottaglie Carriera bloccata per aver fatto il proprio dovere

Puntuale come un orologio svizzero, l’avviso di garanzia agli agenti che hanno fermato i killer di Legrottaglie solleva gravi interrogativi sulla tutela di chi rischia la vita per proteggere la legalità. La loro carriera ora sembra bloccata, tra spese processuali e incertezze, mentre il senso di giustizia viene messo duramente alla prova. È giunto il momento di riflettere su come valorizzare e tutelare davvero chi fa il proprio dovere.

Carriera bloccata e pagamento delle spese processuali per fatti di servizio fino a diecimila euro (oltre dovranno pagare di tasca loro). Tra le vittime collaterali dei rapinatori che hanno ucciso giovedì scorso a Francavilla Fontana il carabiniere Legrottaglie ci sono anche due agenti di polizia, “che hanno solo fatto il loro dovere”, denuncia il Sindacato autonomo di polizia. «Puntuale come uno orologio svizzero è arrivato l’avviso di garanzia nei confronti dei due poliziotti che hanno fermato gli assassini del carabiniere Legrottaglie». Il segretario generale del Sap Stefano Paoloni non utilizza mezzi termini: i colleghi hanno fatto il loro dovere per fermare pericolosi assassini armati che non avevano esitato ad uccidere il carabiniere Legrottaglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Avviso di garanzia agli agenti che hanno fermato i killer di Legrottaglie. “Carriera bloccata per aver fatto il proprio dovere”

