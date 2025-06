AVS | Di PCTO si muore Nella maggior parte dei casi sono manodopera gratuita Calderone | Rendere permanente copertura assicurativa

L'ultimo rapporto dell'Inail rivela un aumento preoccupante degli infortuni tra gli studenti, con oltre 34.000 denunce e 770 coinvolgimenti nei percorsi PCTO. Questa situazione solleva questioni urgenti sulla sicurezza e sulla copertura assicurativa, spesso considerata solo un calcolo di manodopera gratuita. È ora di rendere permanente e più efficace la tutela degli studenti, perché il loro benessere non può essere lasciato al caso.

"L’ultimo rapporto dell'Inail ci dice che le denunce di infortunio degli studenti sono state 34.268, in aumento del 3,1 per cento rispetto alle 33.237 del 2024; e 770 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto)": è quanto evidenziato da Avs, primi firmatari Elisabetta Piccolotti e Franco Mari, in un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Istruzione e del lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: pcto - sono - muore - maggior

(? Antonella Gasparini e Vera Mantengoli) Studentessa dell'istituto nautico di Venezia scivola da un catamarano e muore. Anna Chiti, 17 anni, è spirata nel pomeriggio di sabato 17 maggio, nonostante i disperati tentativi di rianimazione del Suem. Nata a Tr Vai su Facebook

AVS: Di PCTO si muore. Nella maggior parte dei casi sono manodopera gratuita. Calderone: Rendere permanente copertura assicurativa; Morire di alternanza scuola lavoro: rivendicare i diritti degli studenti per ottenere più sicurezza; A due anni dalla morte di Lorenzo Parelli.

Morire di alternanza scuola lavoro: rivendicare i diritti degli studenti per ottenere più sicurezza - Lo studente viene inserito nel ciclo produttivo senza diritti né tutele e infatti, non a caso, di Pcto si muore» ha aggiunto ... Lo riporta editorialedomani.it

Studente muore in azienda nell’ultimo giorno di Pcto: travolto dalla putrella - Una tragedia: si è consumata in Friuli, in un’azienda di Lauzacco, in provincia di Udine, dove uno studente di 18 anni durante le ore formative di Pcto ha ... tecnicadellascuola.it scrive