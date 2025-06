Avis in lutto addio allo storico consigliere e tesoriere dell' associazione

Il mondo dell'Avis piange la perdita di Riccardo Rizzardi, storico consigliere e tesoriere che ha dedicato la sua vita alla solidarietà e alla donazione. La sua scomparsa, annunciata sabato 14 giugno, lascia un vuoto incolmabile nella comunità. In occasione dalla Giornata mondiale del donatore, ricordiamo il suo impegno altruista e il suo esempio di generosità. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday per rimanere aggiornato su tutte le iniziative e gli eventi in suo onore.

Il mondo dell'Avis è in lutto per la scomparsa di Riccardo Rizzardi. Ad annunciarlo è la stessa associazione attraverso la propria pagina Facebook, sabato 14 giugno. "Oggi é la Giornata mondiale del donatore - il messaggio sul social network -

