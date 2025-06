Avete aggredito mio figlioe minaccia con la pistola dei minori

Un episodio inquietante scuote il quartiere dei Colli Aminei a Napoli: un uomo ha minacciato con una pistola un gruppo di minorenni, ritenuti responsabili di aver aggredito suo figlio. La rapidità delle forze dell’ordine ha permesso di identificare e rintracciare l’aggressore presso la sua abitazione, dove sono state sequestrate armi e prove inquietanti. La comunità chiede giustizia e sicurezza per i più giovani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva minacciato con una pistola un gruppo di minorenni poichĂ© ritenuti da lui responsabili di una violenta aggressione nei confronti del figlio. Il fatto è avvenuto in via dei Pini, nel quartiere dei Colli Aminei, a Napoli. Gli agenti, a seguito di un’indagine lampo, sono riusciti a risalire all’identitĂ dell’uomo riuscendo, in poco tempo, ad intercettarlo presso la propria abitazione, dove hanno rinvenuto una pistola replica priva di tappo rosso. L’uomo, un 41enne, è stato denunciato per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Avete aggredito mio figlio”e minaccia con la pistola dei minori

