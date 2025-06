Avengers | Doomsday continuano le speculazioni riguardo a Hugh Jackman sul set

Le ultime indiscrezioni su Avengers: Doomsday alimentano l'entusiasmo dei fan, con Hugh Jackman protagonista di un nuovo episodio di suspence. Il suo storico stuntman ha pubblicato un video che suggerisce il suo ritorno nei panni di Wolverine, lasciando tutti con il fiato sospeso. La domanda ora è: sarà davvero così? Scopriamo insieme le novità che potrebbero cambiare le regole del gioco nel mondo Marvel.

Ci si aspetta che Hugh Jackman  torni a vestire i panni di Wolverine in Avengers: Doomsday, e un nuovo post sui social media del suo storico stuntman ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Oggi abbiamo condiviso un video dall’account Instagram di Hugh Jackman, che mostrava l’attore mentre si allenava per il suo presunto ritorno nei panni di Wolverine in Avengers: Doomsday. Ora, lo stuntman Daniel Stevens (che ha trascorso gran parte della sua carriera a fare gli stunt di Logan per il candidato australiano all’Oscar) ha confermato di stare lavorando a un progetto presso i Pinewood Studios di Londra . 🔗 Leggi su Cinefilos.it

