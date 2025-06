Autovelox scattano le nuove regole | dove si potranno installare e cosa cambia in caso di multa

Le nuove norme sugli autovelox aprono un capitolo importante per la sicurezza stradale, regolamentando posizionamenti e distanze minime tra i dispositivi e i segnali di limite. Questi cambiamenti incidono direttamente sulle sanzioni e sulla legittimità delle multe, creando un quadro più chiaro e trasparente per automobilisti e autorità . Scopriamo insieme tutte le novità : dove si potranno installare, cosa è vietato e come si evolvono le conseguenze in caso di infrazione.

Sono entrate in vigore le nuove regole sugli autovelox che fissano le distanze minime tra i dispositivi (diverse a seconda della tipologia di strade) e tra questi e i cartelli con il limite di velocità . Vediamo dove si potranno mettere, quali diventano fuorilegge e cosa cambia in caso di multa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

