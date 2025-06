Autovelox ecco il censimento In tutta la provincia 60 dispositivi

Autovelox in tutta la provincia di Bologna: un censimento accurato rivela 60 dispositivi strategicamente posizionati nelle zone più trafficate, dai viali di circonvallazione alle arterie provinciali. Questi strumenti, spesso al centro di controversie e contestazioni, rappresentano un elementare strumento di sicurezza e controllo. Tuttavia, le recenti decisioni giudiziarie che hanno annullato 25 multe per autovelox non omologati sollevano interrogativi sulla conformità delle apparecchiature. La sfida tra sicurezza stradale e legalità continua.

Bologna, 14 giugno 2025 – Ci sono quelli proprio sotto le Torri, appostati sui viali di circonvallazione o sulle grandi arterie. Ci sono quelli sulle strade provinciali, dove spesso si corre troppo e dove troppo spesso si verificano incidenti mortali. "Velox non omologati", la sconfitta del Comune di Bologna. Il giudice annulla 25 multe Ci sono quelli sparpagliati nei vari comuni e frazioni dell'area metropolitana, uno o al massimo due per ogni centro abitato, con una particolare funzione di deterrenza. Gli autovelox e Bologna ballano assieme un valzer fatto di piedi pestati e scatti scoordinati ormai da anni.

Se l’autovelox non è omologato, la multa è illegittima: ecco cosa ha stabilito la Cassazione - Una recente sentenza della Cassazione ha annullato tredici multe per eccesso di velocità, stabilendo che se un autovelox non è omologato, la sanzione è illegittima.

