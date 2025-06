Autostrada A8 Milano-Varese chiusure notturne tra il 17 e il 19 giugno | gli orari e le alternative

Se prevedi di viaggiare sulla A8 Milano-Varese tra il 17 e il 19 giugno, prepara il tuo itinerario con attenzione: i lavori in corso e le chiusure notturne richiedono piani di riserva. Ecco tutte le informazioni utili sulle deviazioni e gli orari, per garantirti un viaggio senza intoppi e arrivare a destinazione in sicurezza. Continua a leggere per scoprire le alternative e pianificare al meglio la tua tratta.

Milano, 14 giugno 2025 – Cantieri in azione sull’ autostrada A8 Milano-Varese e, di conseguenza, modifiche alla viabilitĂ . Ecco tutte le informazioni utili a chi deve viaggiare. Svincolo di Castellanza. Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 giugno, sarĂ chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano. Allacciamento A50 e Fiera Milano. Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 giugno, con orario 22-5, sarĂ chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autostrada A8 Milano-Varese, chiusure notturne tra il 17 e il 19 giugno: gli orari e le alternative

