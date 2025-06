Autostrada A11 | chiusura notturna della stazione Lucca est

Se viaggiate lungo l’autostrada A11, preparatevi a una notte senza accesso alla stazione Lucca Est. Per lavori di manutenzione dei pali della luce, questa fermata sarà temporaneamente chiusa, causando possibili disagi e rallentamenti. È importante pianificare il viaggio con anticipo e verificare le alternative disponibili per evitare inconvenienti durante le ore di chiusura. Restate aggiornati per garantire un passaggio sicuro e senza sorprese.

Per lavori di manutenzione dei pali della luce L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: chiusura notturna della stazione Lucca est

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusura - notturna - stazione

Autostrada A1: chiusura notturna della stazione Firenze sud - L'autostrada A1 subirà una chiusura notturna della stazione Firenze Sud per effettuare lavori di ispezione alle gallerie.

Autostrada A1: chiusa per cinque notti la stazione di Impruneta https://www.firenzepost.it/2025/06/05/autostrada-a1-chiusa-per-cinque-notti-la-stazione-di-impruneta/ Cronaca, Il blog di Ernesto Giusti, autostrada A1, chiusura notturna stazione firenze imprunet Vai su Facebook

Autostrada: chiusura notturna della stazione Calenzano-Sesto; Lavori di ripavimentazione in A13, chiude nella notte la stazione di Ferrara Sud; Chiusura notturna della stazione di Modena Nord sull'A1 per lavori di manutenzione.

Autostrada A11: chiusura notturna della stazione Lucca est - Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 giugno 2025, sarà chiusa la stazione di Lucca est ... Da firenzepost.it

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BARBERINO - Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione del margine della piattaforma a ... Scrive msn.com

Autostrada A8 Milano-Varese, chiusure notturne tra il 17 e il 19 giugno: gli orari e le alternative - Varese, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso ... Si legge su ilgiorno.it