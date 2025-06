Autore di fatture false e altre operazioni | arrestato un uomo

Un arresto che scuote la comunità: un uomo di 70 anni è stato fermato a Intra per aver emesso fatture false e realizzato operazioni inesistenti. L’intervento delle forze dell’ordine, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, ha portato alla scoperta di un sistema fraudolento che minaccia la trasparenza economica locale. La vicenda continua a svilupparsi, lasciando aperte molte domande sulla portata di questa frode.

Arrestato per fatture e altre operazioni che non esistevano. Nel pomeriggio di venrerdì 13 giugno, in piazzale Flaim, nei pressi del porto di Intra, gli agenti della squadra Acque interne della Questura di Verbania hanno controllato un uomo di 70 anni. Da accertamenti in banca dati è emerso

