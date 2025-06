Autobus prende fuoco sull’A16 a Monteforte Irpino

Un episodio che ha scosso Monteforte Irpino, quando un autobus privato diretto da Napoli ad Avellino è improvvisamente andato a fuoco sull’A16. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, nessuno dei 28 passeggeri è rimasto ferito. Un episodio che sottolinea l’importanza della sicurezza e della prontezza nelle emergenze stradali, ricordandoci quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione durante i viaggi.

MONTEFORTE IRPINO – Momenti di grande paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza per i 28 passeggeri a bordo di un autobus privato diretto da Napoli ad Avellino, andato improvvisamente a fuoco questa mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, poco prima dell'ingresso nella galleria di.

