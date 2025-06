Autobus più sicuri con l’installazione di 16 defibrillatori

Il futuro della mobilità a Gallarate si fa più sicuro e innovativo: grazie all’installazione di 16 defibrillatori sui bus Pi249, l’AMSC rinnova il suo parco mezzi, puntando non solo alla sostenibilità ambientale con un nuovo Euro 6, ma anche alla sicurezza dei passeggeri. Un passo importante verso un trasporto pubblico più affidabile e attento alle esigenze di tutti, perché ogni viaggio inizi da una maggiore sicurezza.

Avanti con il rinnovamento del parco mezzi per Amsc, l’azienda multiservizi del Comune che gestisce il servizio di trasporto urbano a Gallarate, intervento avviato da qualche tempo. L’acquisizione di un autobus Euro 6 è già stato programmato, l’obiettivo è di vederlo in servizio entro l’anno. Nel frattempo prosegue il piano di messa in sicurezza degli autobus, con l’installazione su ogni mezzo di un defibrillatore, il dispositivo salvavita prezioso in casi di emergenza. Sono 16 quelli che saranno a disposizione dei bus, spiegano dall’azienda, "per migliorare la qualità del servizio e garantire una maggior sicurezza sia ai viaggiatori sia al personale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autobus più sicuri con l’installazione di 16 defibrillatori

