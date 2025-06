Autobus linee 81 e 82 rinnovate | biglietto giornaliero a 50 cents corse più frequenti e la nuova fermata

A partire da lunedì 16 giugno, le linee urbane 81 e 82 di Udine subiranno un importante rinnovo, con corse più frequenti e una nuova fermata strategica, per migliorare la mobilità e ridurre l'impatto ambientale. Inoltre, il biglietto giornaliero costerà solo 50 centesimi, rendendo il trasporto pubblico ancora più accessibile. A informare questa novità è l’amministrazione comunale, che invita i cittadini a usufruire di servizi più efficienti e sostenibili, facilitando gli spostamenti tra parcheggi scambiatori e centro città.

"A partire da lunedì 16 giugno, le linee urbane 81 e 82 del servizio di trasporto pubblico di Udine saranno oggetto di un significativo aggiornamento, volto a rendere ancora più capillari, efficienti e sostenibili i collegamenti tra i parcheggi scambiatori e il centro cittadino".

