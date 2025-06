Autobus in fiamme sull’A16 a Monteforte Irpino | dramma sfiorato per 28 passeggeri VIDEO

Incendio sull’A16: un dramma sfiorato e 28 vite salvate all’ultimo istante. La scena, apparsa come un incubo lungo il tratto di Monteforte Irpino, ha visto un autobus privato infiammarsi improvvisamente, mettendo a rischio tutti i passeggeri. Per fortuna, grazie al coraggio e alla prontezza dell’autista, la tragedia è stata evitata. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la presenza di spirito in situazioni di emergenza...

Incendio sull'A16: tragedia evitata per 28 passeggeri salvati in extremis. Una scena da incubo quella che si è verificata lungo l' autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto di Monteforte Irpino. Un autobus privato, con a bordo 28 passeggeri, ha improvvisamente preso fuoco pochi minuti prima di imboccare la galleria, rischiando di trasformare un viaggio di piacere in una tragedia. Grazie alla prontezza e al sangue freddo dell'autista, tuttavia, il peggio è stato evitato. I passeggeri sono riusciti a lasciare il mezzo in tempo, allontanandosi dalla carreggiata prima che le fiamme divorassero completamente il veicolo.

