Auto sbanda e finisce per schiantarsi | paura per un bimbo di 2 anni

Un momento di paura e preoccupazione ha scosso la tranquilla comunità di Verolanuova nel primo pomeriggio di sabato, quando un'auto ha improvvisamente sbattuto fuori strada lungo via De Gasperi. A bordo, un uomo di 27 anni, una donna di 23 e un tenero bimbo di soli 2 anni. L'incidente, ancora sotto indagine, ha messo in risalto l'importanza della sicurezza e dell'attenzione alla guida, ricordandoci quanto ogni secondo possa essere decisivo.

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di sabato a Verolanuova, dove un'auto è uscita di strada in via De Gasperi, a circa 30 metri dall'incrocio con via Cavour. A bordo del veicolo viaggiavano tre persone: un uomo di 27 anni, una donna di 23 e un bambino di appena 2 anni.

