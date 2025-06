Auto in fiamme in centro | panico tra i passanti dopo l' esplosione - VIDEO

Un drammatico episodio ha scosso Piazza Municipio, quando un’auto in fiamme, esplodendo improvvisamente, ha generato panico tra i passanti. La scena, catturata in un video che sta facendo il giro del web, rivela momenti di grande paura e adrenalina. Mentre le fiamme avvolgevano il veicolo, una densa colonna di fumo si alzava minacciosa, lasciando tutti sotto shock. Il racconto di questa tremenda esperienza si concluderà con le conseguenze e i soccorsi intervenuti.

Momenti di paure in Piazza Municipio, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco proprio di fronte alla filiale della banca Credem. In pochi attimi, le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, generando una serie di esplosioni che hanno seminato il panico tra i passanti. Una densa colonna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Auto in fiamme in centro: panico tra i passanti dopo l'esplosione - VIDEO

