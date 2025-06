Auto a fuoco lungo l’Appia | intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, lungo l’Appia tra Benevento e San Giorgio del Sannio, una Smart si è improvvisamente incendiata durante la marcia. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Benevento ha evitato conseguenze più gravi, spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza la zona. Un episodio che ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incendi nei veicoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio di una Smart in località Piano Cappelle questa mattina. La vettura è andata a fuoco mentre era in marcia sulla Strada Appia tra il capoluogo e San Giorgio del Sannio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Benevento che hanno provveduto a spegnere l’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto a fuoco lungo l’Appia: intervento dei Vigili del Fuoco

In questa notizia si parla di: fuoco - appia - vigili - auto

Ceprano, incendio nella notte: due auto distrutte dalle fiamme Ceprano (FR), 26 maggio 2025 – Intorno alle ore 4.00 del mattino, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con urgenza in via Chiusa Grande, a Ceprano, per l’incendio di due autovetture. All’arrivo sul p Vai su Facebook

Auto a fuoco lungo l’Appia: intervento dei Vigili del Fuoco; Velletri – Auto in fiamme in via Appia Nord, in direzione Genzano: Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto; Incendio ad Atripalda: auto in fiamme, vigili del fuoco sul posto.

Doppio incendio tra Appia (vicino all’Aeroporto di Ciampino) e Ardeatina: in azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco - Pomeriggio di fuoco tra l’Ardeatina e l’Appia Nuova, dove i Vigili del Fuoco sono impegnati in due distinti interventi per domare vasti incendi che stanno ... Da castellinotizie.it

Auto in fiamme a Napoli, intervengono i vigili del fuoco - Questa sera a Napoli, nei pressi di piazza Municipio vicino l'imponente Maschio Angioino, un auto sarebbe andata in fiamme. Riporta ilmattino.it

Incidente sull'Appia: perde il controllo e l'auto si accartoccia sull'albero - ed è stato liberato solo dall'intervento dei vigili del fuoco del distaccamenti di Lioni che lo ha affidato ai sanitari ... Lo riporta ilmattino.it